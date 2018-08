Maquíllate conmigo y hablemos de la vida

Hello, hello! Hoy nos maquillamos juntos mientras les voy contando lo que está pasando en mi vida. Nuevos retos, nuevos proyectos y cosas de la vida real. Productos utilizados: -Base Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Long Wear Foundation en el tono 4W1 Maple –Too Faced Born This Way Super Coverage Concealer en el tono Sand [...]