Mi rutina de belleza de día y noche

Hello, hello! Hoy les muestro los productos que forman parte de mi rutina de belleza de mañana y noche. Les explico el orden en el que los utilizo y para qué sirven. Productos mencionados: –RUTINA DE BELLEZA DE DÍA: The Body Shop Aloe Vera Calming Foaming Wash Garnier Skinactive Agua Micelar Contorno de ojos antiedad [...]