Review: Born This Way Super Coverage Concealer

Hello, hello! Hoy les tengo review + demo del nuevo corrector de Too Faced el Born This Way Multi-Use Sculpting Super Coverage Concealer. Les adelanto que ha destronado a mi Tarte Shape Tape, y eso son palabras mayores, jajajaja. Lo que promete: se puede usar para corregir, contornear, iluminar y retocar. Cobertura súper alta. Hasta [...]