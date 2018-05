Tutorial amarillo + naranja | Tendencia de verano

Hello, hello! Hoy les tengo un tutorial de maquillaje de verano fabuloso utilizando los colores de tendencia: amarillo y naranja. Productos utilizados: -Base Bobbi Brown Skin Weightless Foundation en el tono Golden Honey –Colourpop No Filter Concealer en el tono Medium Tan -Paleta Yes Please de Colourpop –MAC Eye Liner en el tono ‘Teddy’ –L’Oreal [...]