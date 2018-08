Tutorial Reina Del Caribe

Hello, hello! Hoy les tengo un tutorial de maquillaje de un look tropical perfecto para el verano usando la paleta Reina del Caribe Vol. 1 de Alamar Cosmetics que recibí en mi cajita Boxycharm de junio. Productos utilizados: -Eyeshadow Covers de Primark –Milani Eyeshadow Primer -Paleta Reina del Caribe Vol. 1 de Alamar Cosmetics. Disponible [...]