El martes 10 de julio Santo Domingo amaneció inundado. Durante toda la madrugada de ese día se escuchaba el torrencial constante de la lluvia y el resplandor de relámpagos e intensos truenos.

El amanecer era oscuro y la lluvia no daba señales inmediatas de cesar. A las seis de la mañana , antes de salir para el trabajo, mientras los periodistas de los programas matutinos recomendaban a la ciudadanía no salir de la casa si no era preciso, la ciudad de Santo Domingo permanecía todavía en alerta amarilla.

Pero el deber llama, y al igual que yo, otras personas salieron a trabajar, pero hubo una de ellas que no llegó a su destino.

Camino a su trabajo intentó cruzar lo que parecía un charco. Era una zona vulnerable, sin señales, sin un aviso de precaución, sin autoridades, sin impedimento de cruce. Era el desbordamiento de una cañada. Su carro fue arrastrado por las aguas y allí falleció.

Ese día la ciudad debió amanecer con la instrucción de un toque de queda de un mínimo de seis horas. Avenidas céntricas como la Winston Churchill, la Abraham Lincoln y el túnel de la 27 de Febrero estaban inundadas, causando caos al crear daños a los vehículos que se quedaban por doquier y exponer a las personas al peligro.

Una hermana en Cristo murió ese día por falta de una decisión que no se tomó y por falta de una señal o un aviso en el camino que diera la voz de alerta.

Una alerta roja no sirve para nada si hay que salir a la calle o si la anuncian después que lo inevitable ha sucedido.

Que Dios tenga misericordia de todos nosotros.

Jacqueline González