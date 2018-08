Este es el comienzo del final. Ya no hay miradas atónitas ante semejantes atrocidades... Lo que hay son miradas penetrantes y patas sobando el suelo, mientras van levantando el polvo... Dios nos libre del mal. No queremos que el pasado se repita. Hay empresarios que deben prepararse para los tiempos malos y que deben estar pensando que debieron jugar mejor su rol en la sociedad. Ya es tarde.Esta carta será para el presidente de los EUA porque ya no es posible solicitar nada a nuestro presidente. No luego de que a tres periodistas más, intentaran silenciarlos por la vía del despido del canal de noticias en que laboraban. ¡Que bajo ha caído éste gobierno! Qué poco respeto está generando en gran parte de la población.

Este es el comienzo del final. Ya no hay miradas atónitas ante semejantes atrocidades... Lo que hay son miradas penetrantes y patas sobando el suelo, mientras van levantando el polvo... Dios nos libre del mal. No queremos que el pasado se repita. Hay empresarios que deben prepararse para los tiempos malos y que deben estar pensando que debieron jugar mejor su rol en la sociedad. Ya es tarde.

Como le decía Sr. Donald Trump, nos alegra que haya activado su política de anticorrupción en América Latina y en especial la que está dirigida a nuestro país, el cual usted ha tenido en la mira desde sus inicios en la política; porque entiende que en R.D. los funcionarios públicos nos roban el presente y el futuro, y, por ende la solución que por lo general visualizan los dominicanos más empobrecidos, es la inmigración a los EUA, situación que los ha afectado por largos años.

En nombre de gran parte de la población le doy una cordial bienvenida a la nueva embajadora, al Sr. Robert Copley y al conjunto de acciones que en lo adelante se estarán tomando para poner freno a este complejo y blindado sistema de corrupción que ha socavado las bases de la sociedad dominicana.

Jenny Beltré