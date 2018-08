Prohibiendo las armas bajaría enormemente la criminalidad y ya no tendríamos tanto miedo de salir a las calles, especialmente con estas calles oscuras de noche.

Pensiones

Me parece pertinente recordarle ahora antes de elaborar el presupuesto del próximo año 2019, tomar en cuenta a los ancianos pensionados del IDSS los cuales hace varios años solo disponen de $5,117 pesos de los que solo reciben 5,000 pesos, los cuales no dan ni para medicina, ya que el 90 % sufrimos de hipertensión, insuficiencia renal, diabetes, próstata, etc. (una sola persona, padece todas estas enfermedades) o la mayoría. Por favor, le pido tomarnos en cuenta con un aumento.

Roque Martínez