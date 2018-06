Los colegios

El meses atrás, Hector Acosta protestaba por el cobro de la reinscripción en los colegios privados ya que abusan de los padres que tenemos que hacer malabares para cumplir con tan difícil tarea.

Por otro lado está el tema del cobro de mensualidad por meses que no dan clases, como es el mes de Junio ya que los colegios cierran sus puertas en los primeros 5-10 días del mes pero hay que pagarlo completo (lo mismo pasa con Agosto). No logro comprender como un país que se jacta de hablar de que está a favor de la educación no hace nada para controlar este abuso de los colegios privados. Los padres no queremos que los colegios privados nos regalen nada pero sí que cobren lo justo y sin abusos.

JC