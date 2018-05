Las pensiones son la clave de lo que Dios quiere para nosotros que es la salud, la felicidad y la prosperidad de los pobres. Si fuera digna, la criminalidad no estuviera como ahora, que no podemos salir a las calles porque la educación y la salud estarían garantizadas como en Canadá y Suiza, y los pobres no tendrían que dejar la escuela, las niñas no tendrían que salir embarazadas para conseguir quien las mantenga, no tendrían que prostituirse para buscar alimento para sus hijos y los jóvenes no estarían robando celulares ni pistolas. Las pensiones y el seguro a un empleo, con educación, alimento, salud y vivienda es la clave de las enseñanzas de Jesús para no cometer pecados.

La solución sería garantizar la pensión contributiva con un mínimo de RD$20,000.00, aunque no se completen las 360 cotizaciones, y si trabajó por mas de 5 años, que se pensione con un sueldo promedio de los últimos 5 años. Cuando una persona cumpla 45 años debe ser elegible para pensionarse, porque las empresas solo buscan de esa edad como máximo para dar empleo.

Soluciones para obtener estos fondos, seria eliminar la política que otorga la jefatura de los empleos al presidente y al Comité Político de los partidos, eliminar la deuda publica, el barrilito, los intermediarios agrícolas, los importadores de productos agrícolas, el portar armas, los mercaderes con precios abusivos.

Miguel Cruz