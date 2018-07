Existen múltiples formas para corregir la situación que le estoy poniendo en conocimiento, por lo que espero que tomen cartas en el asunto y no esperen a que se produzca un accidente, ya que el responsable último de esas situaciones es el Ministerio de Obras Públicas.

¿Cuándo van a hacer un inventario de los lugares donde más accidentes fatales ocurren en el Bulevar del Este?

No hay un santo día en que no tengamos que lamentar una tragedia, ya sea con motocicletas o con los autobuses que transportan empleados, pues parece que los choferes de estos camiones no duermen y hacen su siesta cuando están manejando.

¡Hasta cuándo!

F. Ortega M.