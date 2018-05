Se ha preguntado usted, por qué tanta desigualdad a nivel de servicios, entre los sectores y los barrios.

Por mas de 50 años, veo en nuestros barrios de San Carlos, Villa Francisca y Villa María, por mencionar algunos barrios céntricos y antiguos de la capital, que todavía se carga agua en cubetas y se paga para llenar tinacos, y me pregunto, ¿cómo es que en los sectores donde se edifican esas grandes torres, no vemos a nadie cargando agua, ni protestando y en nuestros barrios como mucho, un edificio llega a 3 plantas y el agua no llega ni a la primera planta?

¿Cómo es que las calles y avenidas de esos sectores están asfaltadas y señalizadas, con lindas matitas y en nuestros barrios, las calles tienen años que no se asfaltan y en la actualidad están llenas de hoyos?, sin embargo se destruyen todos los bancos del malecón y toda sus aceras, para construirlas y todo el que camina o pasa por el malecón sabe que el 85% de sus bancos estaban buenos e igual las aceras, mientras nuestros barrios, tienen sus aceras y calles inservibles.

Ya construyeron los 100 metros de acera en la Agencia Bella y qué bien, pues las personas no tendrán que lanzarse a la avenida.

Pero las aceras de nuestros barrios tienen años ocupadas en Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Juana, etc., y no veo al Alcalde. ¿No tenemos derecho a la protección?

Cuanto desprecios a nuestros viejos barrios, de donde salieron los Medina, los Fernández, los Pared Pérez y otros mas.

Basilio Rodríguez Guillen