Otra vez está sobre el tapete el asunto de las máquinas tragamonedas. Realizan unos operativos, una acción mediática de dos o tres días y todo vuelve a la normalidad.

Ya sabemos que generan delincuencia y la aumentan considerablemente. En principio eran viciosos, drogadictos, delincuentes, ladrones de poca monta que jugaban en algunas máquinas en colmados de los sectores marginados, y no representaban un gran problema, pero ya hoy en todos los colmados de todos los sectores, de todos los pueblos, aparece una máquina de estas, cuyos propietarios en su mayoría son militares y los que no lo son, pagan peaje a la misma Dirección de Hacienda. Hoy, los niños menores, que tienen acceso a los colmados son los principales jugadores, también juegan las adolescentes y, por demás, los mayores buscando incrementar sus pesos, pero los delincuentes no han abandonado el juego, por el contrario, se reúnen todos en el colmado a jugar, provocando conflictos, eso lo sabemos todos.

La solución definitiva de este flagelo que crece día a día y es un negocio muy lucrativo para los propietarios, tanto como las bancas de lotería y de apuestas, es multar y cerrar todo negocio que permita una máquina. Cerrarlo por un mes y asunto resuelto. No entendemos porqué es tan difícil, si cierran por ruidos y música alta, esto es más delicado y no hay sanción alguna al propietario del colmado.

Es hora de acabar con este problema antes de que sea demasiado tarde.

A. N.