Da la impresión de que usted no recuerda que República Dominicana es firmante de la convención sobre refugiados del año 1951. El hecho de no recibir, devolver o perseguir, ciudadanos venezolanos lo expone de manera flagrante como violador de derechos humanos. O es que no recuerda que Venezuela acogió y protegió a miles de dominicanos en época de Trujillo, habiendo leyes de inmigración que se omitieron o fueron obviadas por razones humanitarias, de manera que solo esperamos igual trato. No pedimos nada que no merezcamos, no pedimos ayuda, exigimos un trato acorde con la presión que nos obliga a dejar nuestro país, así que le recuerdo que la violación de derechos humanos no prescribe, además de brindar apoyo a quien todo el globo llama narco gobierno y usted los apoya.

José Espinoza