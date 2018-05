En este mismo espacio, hace algunos meses, le pronostiqué que cuando se ostenta el poder abusando de él, vulnerando la Constitución y debilitando las instituciones del país con el único propósito de perpetuarse en el poder, llegará un momento en que se tendrá que gobernar con mano dura o que le explote una crisis política de proporciones incalculables, donde los muertos se cuenten por decenas.

Le puse como ejemplo el caso de Venezuela en donde han habido centenares de muertes en manifestaciones callejeras. Otro ejemplo se suma y es el caso de Nicaragua en donde ya se están contando los muertos.

Usted se verá obligado a gobernar con mano dura y será así porque las condiciones de inestabilidad política que usted está creando producto de lo mismo, es decir, de lo que han creado los presidentes de Venezuela y Nicaragua.

Es lamentable que usted haya decidido escribir su historia de esa manera, cosa que no merecerán sus nietos. Es lamentable.

Por último señor presidente, cuando esto ocurra, sabiendo que el poder no es eterno, en algún momento usted pasará a ser un ciudadano más sin privilegios, mucho menos sin la disponibilidad de los resortes que hoy le permiten avasallar. Es decir que no podrá alegar ignorancia y por ende no podrá alegar persecución política porque hoy estamos viendo lo que usted está haciendo por encima de todo y de todos.

Juan De la Rosa