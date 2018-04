Soy uno de los más de 25 mil venezolanos que actualmente residen en la República Dominicana con un estatus migratorio indefinido o “ilegal”. Asimismo quiero agradecer de parte de todos los venezolanos a los dominicanos que de una u otra forma nos han brindado una mano amiga, nos han ayudado a empezar una nueva vida, nos han recibido y acogido como un dominicano más.

Muchos venezolanos hemos tenido la suerte de conseguir un trabajo digno, sin embargo debido a que no poseemos cédula dominicana en la mayoría de los casos a los profesionales no se nos paga un salario justo y acorde a las funciones que estamos desempeñando, es decir, somos vulnerables a la explotación laboral, pero no es esto lo que nos quita el sueño: lo que de verdad nos preocupa es que debido a nuestra ilegalidad en el país no podemos ir a Venezuela a visitar a nuestras familias y luego retornar a nuestros trabajos aquí, debido a que Migración no nos permite entrar nuevamente porque estuvimos de forma ilegal.

Por estos motivos quiero solicitarle que regularice nuestro estatus en el país, para poder ir y venir de Venezuela sin perder nuestros trabajos. Usted dirá, pero por qué no obtienen la regularización, pues porque este proceso nos obliga a devolvernos a Venezuela, ir a la embajada dominicana en Caracas y hacer la solicitud, pero como salimos no podremos volver a entrar a RD perdiendo prácticamente todo por lo que hemos luchado.

Además, en los últimos días nos hemos visto perseguidos por el departamento de Migración, pero no estamos aquí porque queremos sino porque nos obligan, pero las deportaciones de venezolanos cada día aumentan más.

Johnny Pérez