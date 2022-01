Estatuto de protección al menor: cuándo aplica y cuándo no, requisitos indispensables

El Estatuto de Protección al Menor le permite a una persona mayor de edad obtener residencia como si fuera un menor de edad. Dependiendo de cada categoría, los requisitos son diferentes. De manera general, sin embargo, para determinar si en principio aplica el Estatuto de Protección al Menor, hay que calcular el tiempo en que la petición estuvo pendiente –desde el día en que se inició hasta la fecha en que fue aprobada por USCIS versus la edad que tenía el principal o del derivado el día en que la visa correspondiente estuvo disponible- Esto de ninguna manera es suficiente, deben tomarse pasos específicos para garantizar la ejecución de la protección del Estatuto, pagar la visa, incluir las personas afectadas en los affidavits que se van a someter. Sin embargo, la posición del Departamento de Estado es diferente a la posición de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos. Los manuales son completamente diferentes para cada agencia, por lo que resulta difícil resolver algunos aspectos derivados de la ley. Lo mejor es hacer proyecciones en algunos casos, porque al establecerse dos cuadros familiares en las peticiones familiares, se procesa en Centro Nacional de Visas antes de la vigencia de las visas. Esto puede significar un problema a la hora de ejecutar, ya que Centro Nacional de Visas quizás no puede hacer el cálculo no solo porque tradicionalmente nunca lo ha hecho, sino porque no puede hacerlo. Uno de los factores indispensables para hacer el cálculo es la fecha de vigencia de la visa y ellos están facultados para procesar antes de esa vigencia. Los aplicantes están entonces desamparados, por eso es bueno no solo hacer proyecciones, sino estar pendientes de la fecha de vigencia de la visa para poder hacer el cálculo de manera inmediata.

Aumento de cuota de visas de no inmigrante

Para este año 2022, el Departamento de Estado está proponiendo un aumento de todas las visas de no-inmigrante de los US$160 a US$245. Se supone que este aumento será para poder sufragar los costos del manejo y procesamiento de este tipo de visas.