Mi Schnauzer es muy ruidosa

P.- Tenemos una hermosa Schnauzer Miniatura, la cual tiene dos años, y tengo un problema, es muy escandalosa, ladra demasiado, típico de la raza, pero esta exagera y me gustaría que me recomendara algún método para que ya no sea tan escandalosa, ya que me voy a casar y no quiero tener problemas con mis futuros vecinos, ya que amamos mucho a nuestra perra y jamás hemos pensado dejarla en casa de mis padres. ¿Qué me aconseja hacer?

R.- Existen muchos motivos por los cuales un perro puede ladrar en exceso, por lo que primero necesitas establecer la causa. Observa el tono y el modo en que tu perra ladra. Anteriormente ya hablamos de los perros que padecen de ansiedad por separación. En cuanto desaparece el dueño, empiezan a ladrar y continúan con un ladrido durante toda la ausencia del propietario. O bien, los perros que le ladran al “delivery” del colmado, a los vehículos que pasan, en fin, a todo. Otros ladran de manera nerviosa cuando llegan sus dueños. Fíjate cuándo y cómo ladra tu mascota.

Proporciónale un área de descanso con muchos juguetes y muchos estímulos para que concentre su atención. Antes de dejarla sola, asegúrate de que tuvo una buena sesión de ejercicio o de juego. Esto te puede ayudar, ya que si está cansada se puede quedar dormida o muy relajada mientras está sola.

P.- Buenos días, Doctor Munir, tenemos una inquietud en mi casa y es ¿qué cantidad de comida es que debe dársele a nuestra mascota?, es una Poodle de 5 años edad

R.- Al igual que las cantidades de comida varían de persona a persona, también lo hacen de mascota a mascota. La mayoría del alimento seco o húmedo, indicado para mascotas, presentan una guía de alimentación en el paquete para ayudarte a calcular la cantidad más adecuada. Sin embargo, estas guías, son sólo un punto de partida. Por lo que puedes ir ajustando la cantidad, según sea necesario.