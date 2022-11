Lecciones de libertad de expresión 2

Ya en la edición de ayer ofrecimos los primeros consejos para que el índice de libertad de prensa y expresión en la República Dominicana siga en plena mejoría.

Hablamos de la importancia de limitar los intentos de usar a terceros para detener publicaciones y la búsqueda de borrar de internet los rastros de hechos que fueron reales.

A ellos hoy sumamos varias prácticas que son determinantes para conseguir que nuestro país sea un ejemplo del libre flujo de las ideas.

Uno de los principales que hay que atender es el proceso de libre acceso a la información. No es un secreto que muchos pedidos no son atendidos intencionalmente y que la información se limita por intereses particulares en las agencias. Esa es otra limitante de la libertad de expresión.

También debemos tomar nota de la selectividad que asumen diversos funcionarios a la hora de atender temas calientes que no son de su agrado. De momento, gente que habla de todo prefiere no referirse a aquellos issues que son críticos, pero que no son de interés para promover la agenda particular. Ahí hay otra forma de coartar ese libre flujo informativo que debemos cultivar.

Tomen nota funcionarios y aporten a mejorar nuestros índices.