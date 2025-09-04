La insuficiencia del dolor y del escarnio

La joven de 21 años, víctima de una violación grupal en Villa González, ha sido obligada en audiencia a revivir públicamente el horror de esa noche, incluso presenciando el video de su propia agresión. ¿Es eso necesario? ¿No merece respeto la víctima? ¿No basta con haber sido violada repetidas veces en el espacio físico de los agresores como para tener que sufrir otra vez en el tribunal?

La pregunta no es caprichosa. La justicia no debería convertirse en un nuevo escenario de tortura. Una cultura aún cargada de prejuicios, ignorancia e insensibilidad —esa vesania de ciegos y juicios bárbaros enquistados en la psique colectiva— termina por condenar más a la víctima que al victimario. Se olvida que el proceso judicial debe buscar culpables, sí, pero también reparar el daño y proteger a quien ya ha sufrido lo inimaginable.

Mostrar respeto, garantizar la intimidad y evitar el sufrimiento innecesario no son concesiones, son derechos. No es concebible que la integridad emocional de una persona quede en entredicho bajo la excusa de probar lo que ya se sabe: que fue violentada brutalmente. La dignidad no puede ser usada como mercancía judicial. Su trauma no es un expediente; es razón suficiente para protegerla.