Abel Martínez no estaba el 30 de marzo

El presidente no va a Santiago todas las semanas ni todos los meses, sino de manera ocasional y cuando alguna actividad lo obliga. La conmemoración de la Batalla del 30 de Marzo, por ejemplo.

Los santiagueros no tienen que saberlo todo, pero desde el 1844 saben que esa fecha es importante y de regocijo por lo que no debe extrañar que el mandatario se desplace, lo que ciertamente ocurrió el pasado sábado. No el gobierno en pleno, pero si altos funcionarios asistieron a la celebración, que incluía marcha militar y la reelección hizo su día.

Lo que quedó y se comenta y hasta se lamenta, es que el alcalde Abel Martínez no apareciera ni en los centros espiritistas. En defensa de su ausencia se dice que estuvo la vicealcaldesa, pero no es lo mismo ni es igual. El pespunte fue y es otro: el gobierno local hizo desplante al gobierno nacional.

Los asuntos de partido fueron más determinantes que las razones de Estado y los motivos de patria. El que proclama cada vez que puede que no tiene miedo, no quiso verse la cara con el compañero presidente. Así las cosas, pueden suponerse las demás.