¿Cuál conviene, el amigo o el enemigo?

Uno de los juegos más complicados y riesgosos en política es cuando se apuesta al contrario creyendo compartir el premio. En estos días se recuerda a Jorge Blanco preparándole cama a Balaguer, obstaculizando a Majluta y llegando al infierno por un camino de piedras.

Los seguidores de Leonel toman el símil y piden cuenta por adelantado a Danilo. Advierten lo que podría pasarle si apoya a Luis o a Hipólito.

En la acera del frente se calcula que siempre será mejor enfrentar a Leonel que al patrocinado por Danilo, y lo piensan de manera ingeniosa.

Si Gonzalo llena el cometido, el Gobierno aplicará un bateo y corrido que será decisivo en las presidenciales del 2020, porque no será continuismo, pero sí continuidad. Conviene por tanto que en las primarias del 6 se imponga Leonel, pues tendrá que rascarse con sus propias uñas y no confiarse en Danilo. Sin protección oficial, a la intemperie, Leonel será un candidato débil, fácil de vencer, pues la fuerza del pueblo no pasa de consigna.

El asunto es cómo desde fuera se crean condiciones que le favorezcan, si quien vota en cerradas no podrá en abiertas. La vuelta se hace difícil.