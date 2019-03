¿Cuál Miriam quiere el Gobierno?

El gobierno se está haciendo el sueco a ver si pasa el día. Solo que el sol tarda en acostarse y la situación es como de mediodía. Luz refulgente, caliente y que pica. No le queda de otra que cuadrar la caja, y hacerlo como cajera de banco, en que tan malo es que sobre dinero como que falte.

¿Cuál es la Miriam de su preferencia, la del 2018 o la del 2019? La del 2018 fue reconocida, la del 2019 fue vejada ¿Qué pudo pasar en solo un año? Eso es lo que debería explicar, o aclarar, o recoger. Entre las muchas explicaciones que ni aclaran ni recogen está la que afirma que el problema no es Miriam, sino Víctor.

El gobierno, por alguna razón que no es moral, quisiera al ex ministro de Obras Públicas a buen recaudo, y Miriam, o la posición que ocupa en la Suprema, sería elemento clave.

Como si con ella no se pudiera, pues se le tiene como mujer de amistad indeclinable. Entonces, o se la deja fuera, degradándola moralmente, o se la obliga al compromiso, negociando quedarse. Esa sería la cuestión: que la Justicia tenga parche, no venda, y con un ojo vea los hechos, pero no a quien deberá condenar. Una especie de escaramuza sin principio.