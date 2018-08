Danilo torturado por la reelección

Dicen en los campos que culebra en su cueva nadie la pisa. Igual el mudo. Si no abre la boca e intenta hablar, pasa como humano normal.

Danilo no salió de su cueva, pero era mudo y quiso hablar, olvidando que la reelección aprendió prudencia con Balaguer.

Ni con cucharita le sacaban palabras sobre un asunto que sabía difícil, pero que confiaba a la historia y la historia lo imponía de oficio. Ninguno de sus cercanos se atreverá a preguntarle cómo se siente después de la experiencia vivida con Jatnna la noche del pasado domingo.

Fue una hora de fama, y no quince minutos como sentenciaba Warhol, aunque no quedó claro si para el programa, la entrevistadora o el entrevistado. Sí puede asegurarse que “masinunca” Danilo se somete de nuevo a esa tortura amable. ¿Para qué tender ropa en gancho si la lavadora la seca?

Una culebra que no salía de su cueva para que no la pisaran, cometió el error de su vida. No atendió la otra advertencia campesina de que culebra no cae en lazo.

En marzo sin duda dirá lo que deba decir por el infalible Twitter. Mucho más que las redes tienen el público más expectante y con cualquier expectativa se entretiene.