Danilo y Leonel disimulan ¿y los otros?

El rey emérito de España, don Juan Carlos, tiene tiempo libre de más, y como cualquier celebridad gusta de la figuración pública. Lo que por aquí se llama sonido. El PLD debiera contratarlo con un solo propósito: que en los escenarios repitiera lo que en una cumbre demandó de Chávez: “¿Por qué no te callas?”.

Leonel, Danilo, pero el mayor problema de los peledeístas es la incontinencia verbal. Todos se pronuncian, declaran y acusan de viva voz.

Leonel –incluso– le llevaría ventaja a Danilo en ese contexto, pues tiene unos guapos de última generación que disparan como si fueran soldados en la frontera y los danilistas fueran haitianos. Ese Maldonado –muchos se preguntan dónde lo tenían guardado- pues semeja un espartano de los que se sacrificaron en el Paso de las Termópilas. Igual terminar encima o debajo del escudo.

Peralta informa, pocas veces replica, y en todo caso nunca con todo el brazo. Lo suyo es la política de lo que no se ve, y como firma con pluma cara, sus golpes no se curan con Bengué. Si no fuera por el ruido en los medios o en las concentraciones, en el PLD no sucedería nada, pues para disimulados, Leonel y Danilo.