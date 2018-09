La Policía resolvió el asalto de la Tiradentes, solo que sin los asaltantes. Saben que son venezolanos, retrato hablado incluido, y que por lo menos uno abandonó el país.

La banda —por lo que se dice— ya había incursionado el territorio dominicano y dejado su impronta. De manera que no hubo que investigar mucho, se conocía su modus operandi.

¿Cómo se sabe que pusieron pies en polvorosa después del robo de relojes en el Polígono Central y no se detectó su llegada o retorno al país?

Descuido se llama la obra. Falta de candado suena el reguetón. En la misma ciudad y con la misma gente cantaría Juan Gabriel. Un investigador de los que salen en películas sabría que los venezolanos no se fueron huyendo, que no necesitan irse tan rápido, pues andaban en las calles y las autoridades no se daban cuenta. Fueron a Venezuela a vender, pues allá es más seguro, y el crimen sube de rango, ahora es transnacional, y en Venezuela, y aun con Maduro, el lujo encuentra mercado.

Ojo al Cristo que puede darse el caso con Haití. El carro que se roba aquí va para allá, y viceversa. El venezolano, lo que hurte aquí, lo comercializa en su tierra. Todo un joropo.