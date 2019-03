¿Hay juego nuevo en el PLD?

Los seguidores de Leonel piensan que guardar harina en abril garantiza pan en mayo, sin averiguar si el horno tiene suficiente leña.

Si muy caliente se queman las galletitas, si muy frío salen pastosas.

Ahora no se auxilian de la Constitución que quisieron blindar, sino del acuerdo de los 15 puntos que una vez firmado quedó en 14. Ninguno sabe cuántos se cumplieron ni se cumplirán, y no debe extrañar, ya que un vecino de Gascue (donde le sale el guapo a cualquiera) de nombre Nicolás, pero no Maduro, sino Maquiavelo, la puso en China.

Dijo que los tratos tienen vigencia mientras duren las circunstancias que les dieron origen. Que si estas desaparecen, también el entendimiento. El notario reniega de sus servicios y dice en alta voz que para política no lo busquen, que a la política no hay sello que la ampare.

Metro es lo último que se pierde, y el Comité Político sesionó en días de sol, pero después solo de noche, y la nocturnidad se presta para todo. Robo con escalamiento, por ejemplo.

Una señora con cartón y fichas en manos voceó en el Bingo de la 27: ¡Juego nuevo, señores, juego nuevo! El ministro de Interior que andaba cerca solo sonrió.