Hipólito mete la mano en la brasa...

Los que saben de plumas, y por igual los que conocen de vientos, no tienen dudas de lo difícil que es recoger las plumas que se lanzan al viento. Lo mismo sucede con la leche derramada, no hay lloro que valga, pues no habrá manera de volverla al envase que la contenía.

Se dijo que los diputados que apoyaran las primarias abiertas recibirían quince millones de pesos, que era el precio convenido, y que serían entregados por adelantado.

“Cuarto en mano...”.

Como las suspicacias abundan, y más en el campo de la política, y en las cámaras todo se vale, se sospechó de los diputados que se abstuvieron de participar en la sesión del pasado jueves. El convencimiento –inducido o percibido– fue de que habían cogido su “pacocha”, y las redes se regodearon en la maldad. Hasta se publicaron sus fotos para que la gente los conociera y su estigma fuera mayor. Ninguno fue víctima de ataque, pero pudo haberles ocurrido algo.

Ahora que Hipólito da la cara y asume ¿cómo librar a sus seguidores de la afrenta? Imposible recoger esas plumas tiradas al aire. El pregón no se equivoca: difama, que algo queda.