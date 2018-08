Inicio de semana de brinco y espanto...

Hoy no puede ser lunes de zapatero, pues de seguro que Zapatero -el español- no anda por Venezuela corriendo riesgos con Maduro y su “atentado”. Tampoco puede ser lunes de resaca, pues los políticos no se iban a poner a beber domingo sin nada que celebrar y pensando que el malestar podría extenderse hasta el martes.

Lunes y martes podrían ser días de juicio si se recuerda que hoy se sabrá si el gas pela con la firma del informe que los comisionados someterán al pleno de la Cámara de Diputados.

Las posiciones todavía no están claras y las disidencias amenazan, pero no basta que el perro ladre si está amarrado a soga corta.

La jornada será de brinco y espanto y el suspenso cubrirá como un manto la noche cuando se reúna el Comité Político del PLD.

¿Cómo podrán disentir en la mañana los seguidores de Leonel e ir en la noche de lo más frescos, como si la democracia dejara de ser holgazana?

¿Cómo podrán los parciales de Danilo avasallar temprano en la cámara y presentarse en la noche en la Casa Presidencial de lo más campantes?

Conviene que los grupos vayan confesados, ¿podría el obispo Masalles oír sus pecados?