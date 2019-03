Josefa le prepara una a Yanalan...

Josefa – la diputada – se atrevió a ponchar a Luis en un solar cercado tipo pley en Boca Chica. Si no contara con su aprecio, de seguro la habrían sometido a juicio disciplinario, si no en el PRM, por lo menos en el grupo de Abinader. Aunque conviene decir a su favor que le tiró güevitas. Así, no es que fuera buena la pitcher, sino malo el bateador.

Lo de Luis – se dijo más tarde – es el básquetbol, e incluso se ufana de encestar más que Leonel, uno de cuyos hobbies es la práctica de ese deporte.

No obstante, la atención pública deberá centrarse en la representante de Boca Chica, pues según rumores ella prepara un espectáculo para el próximo martes.

Si el Consejo de la Magistratura sesiona y el procurador ocupa su asiento, la ocasión será memorable. La afrenta a una mujer será cobrada por otra mujer.

Estaría de por medio un movimiento Todas somos Miriam Germán, a lo Me-too. Josefa actuaría alante y por la libre, dejando el limpio. Se negaría a compartir escenario con Yanalan.

Las mujeres tienen ahora lo que no tenían: un banquito de picar carne, de noche y de día, y nunca una oveja más propicia para el sacrificio.