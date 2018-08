Jugando a los decretos y nada pasa...

El Consultor no se lo habrá dicho a nadie, pero tiene que fastidiarle que desconocidos y bellacos quieran hacer su trabajo. Un trabajo que no es nada del otro mundo, pero que no da derecho a suplantarlo, ya que –además– la suplantación es un delito penado por la ley.

El pasado jueves 16, los desaprensivos hicieron una de las suyas, igual que en ocasiones anteriores, de dar a conocer un decreto. Esta vez con cambios en el orden militar.

Las redes al parecer no tenían mucho oficio, pues se ocuparon de reproducirlo y quién sabe si algún allegado celebró la suerte de los amigos. Como era día de fiesta, cualquier bullita convenía y la entretención se justificaba.

No se sabe de que el gobierno haya investigado una ocurrencia parecida, y podría decirse que acepta el relajo, sin darse cuenta del efecto.

Ahora podría ser diferente, pues quitaron a Monchy de Interior y pusieron a Sigfrido del DNI. La seguridad nacional está en peligro y la indagatoria se impone.

Los decretos debieran respetarse como la mamá del Indio Duarte: “Tó te lo consiento meno faltare a mi mare”, y evitarse el agravio constante y frecuente.