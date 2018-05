La Cámara haciéndose la chiva loca

Uno puede pensar de la Cámara de Cuentas lo que quiera, y pensará bien, del mismo modo que el organismo actuará mal.

El primer presidente fue Rotetán y eran los tiempos en que todavía Cuca bailaba, y desde entonces -como en un bolero- de fracaso en fracaso.

La gente no entiende o no quiere entender que la CC no quiere meterse en el lío de Odebrecht, que considera esa cruz demasiado pesada y se niega a morir en el Gólgota.

Lo primero que dijo fue que no tenía recursos para llevar a cabo esa auditoría, y a poco se destapó el escándalo de los aumentos. No había dinero para investigar los costos, pero sí para dispendios y llevar una vida regalada.

Nadie sabe cómo hizo de tripas corazón y emprendió la tarea. Solo que ahora dice que no estará lista en la fecha apropiada.

¿De qué servirá el arqueo después que se someta el expediente de fondo? ¿Cómo es que no supo lo que todo el mundo, de que la Procuraduría tiene un plazo, y que todo plazo se cumple?

Si pretende hacerse la chiva loca, que sean dos, y la otra la Procuraduría, que a falta de elementos nuevos, tendrá que volver a juicio casi a "mano pelá".