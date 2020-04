La corrupción vuelve a la palestra

El juego político toma las curvas a mil, con riesgos implícitos y daños ocasionales. El debate diario incluye asperezas, pues no siempre los engaños o las mentiras son suficientes. En la última oleada de encuestas, una devolvió la corrupción a su antiguo rango. Sigue siendo problema y preocupación de la gente, pero no la principal. No es que fuera ciega o tuerta o usara parche, pero no tuvo los ojos grandes del lobo disfrazado de abuelita para ver mejor a Caperucita.

En los días de la Plaza de la Bandera la corrupción fue dueña y señora del escenario, y las mediciones hechas entonces y a propósito le pusieron la corona. Entonces falló febrero y vino marzo y las elecciones se fueron de un lado. La lucha contra la corrupción tuvo un excelente resultado. El coronavirus cambia el panorama, se coloca en la cima y los demás temas debieran resbalar o quedar en situación de no poder subir.

La corrupción, por ejemplo.

Solo que el PRM no está por dejarla fuera y encontró en las compras un aliado oportuno, pues donde se busca, se encuentra.

Verdadero o falso, el ministro está a la defensiva y – sin duda - deberá cambiar su tren de pelea. Orlando que se prepare.