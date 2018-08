Las cámaras los filman a todos

La Policía -se supone- colocó cámaras en las principales calles y no solo de la capital, sino de algunas ciudades y nunca un agente fue más efectivo en la investigación. El delincuente que graban difícilmente escape o pueda negar la acusación, pues lo registran durante la acción y con las manos en la masa.

En casa del herrero, cuchillo de palo. La Policía - al parecer - no explicó a sus agentes que la cámara no discrimina y que filma al maleante cuando roba, pero también al uniformado si falta a la disciplina o a la ley. Además, y si hiciera falta, los celulares son los ciudadanos más atentos y no dejan pasar una y menos si es una violación.

Si la cámara se descuida, el móvil suple, y de manera muy eficiente. Así se conocen múltiples actos de abuso de patrullas, como el más reciente en un centro de diversión abierto a la calle. Como la cosa más natural del mundo dieron una paliza a una persona que tomaba cerveza y un celular que andaba cerca, tomó la imagen y la subió a las redes. La sensación del día, y a la institución no le quedó de otra que reaccionar ante esa evidente “falla de protocolo”.