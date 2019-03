Las estadísticas no ayudan a la imagen

El poder tiene que aprender de su propia experiencia y no perder el tiempo queriendo convencer con estadísticas. Ese instrumento toca bien en otras latitudes, pero aquí no suena.

Lula se convirtió en un adalid en América Latina porque sacó millones de la pobreza en Brasil, y como la economía de ese país padece ahora de serios quebrantos, aunque preso, se le recuerda con amor.

El PLD afirma por estos lares haber sacado de la pobreza a miles de dominicanos (Danilo que millón y medio) y nadie lo cree, empezando por los que hasta hace poco eran pobres y ya no lo son. Incluso tendrá problemas electorales, pues si un estudio realizado por una entidad cercana al partido oficial dice que sus votantes son los pobres, y no hay pobres, su votación será precaria.

¿Será fácil encontrar un medio más apropiado para complacer o persuadir a la población de la virtud de sus políticas que no sean las estadísticas? De seguro que no, pero el PLD o la actual administración deberán hacer el esfuerzo, pues está harto demostrado de que con números no se acreditará.

Desde que empieza con el uno, dos, tres, la incredulidad levanta bandera y es suyo el territorio.