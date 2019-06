Le faltan capítulos a la novela morada

El dominicano tenía fama de olvidadizo, pero ahora es peor: perdió la memoria. Y no a causa de Alzheimer, sino por conveniencia.

No se acordaba de la Liga y tuvo Ramón Alburquerque que recordarlo. Claro, fue un momento estelar, su hora de gloria, y el coño de entonces no debió quedarse ahora. Incluso aquella ocasión fue más espectacular. Hubo por haber hasta helicópteros volando a baja altura, que no el pasado lunes.

Tampoco se revive como hecho memorable el cerco militar y suspensión de clases por meses en la UASD cuando la muerte de Sagrario.

En tiempos de Balaguer era dictadura (o semi), con Leonel democracia plena (o por mitad).

Un experto en hormigas descubrió que estas cuando quieren joderse, les crecen alas. Si no se les dice a las hormigas que no dejen crecer las alas ¿por qué si a los peledeístas?

Todavía faltan capítulos. Por ejemplo, aprovechar que viene agosto y elegir dos bufetes directivos, desconociendo el acuerdo.

O congelar el PLD y cada cual, Danilo y Leonel, ir de candidatos por otros partidos, y que las elecciones decidan liderazgo, como ley de lemas al estilo dominicano.

¡Déjenlo, ellos son grandes y se entienden!