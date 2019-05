Lo electoral se vuelve unánime...

Las altas cortes no tienen que ocuparse de la inteligencia emocional de los políticos que recurren a su amparo. Pero sí deben cuidar la propia y no dejarse llevar del pregonero que en ocasiones vende productos que no están en condiciones.

Nadie toma nota y la rutina impone jurisprudencia, pero los fallos y las resoluciones de los últimos días recuperan una virtud perdida.

La unanimidad.

Unánime la Junta, y parece que Saladín lo pensará dos veces antes de salirse del tiesto y no hacer el equipo de Boston por coquetear con Nueva York.

Unánime el TSE cuyas decisiones de esta y la anterior semana expresan un espíritu de unidad. Las disidencias con ruido al parecer serán hechos del pasado.

Lo que falta saber es qué comen y beben ahora, o cómo se sientan en el pleno, pues nadie va a atribuir miedo al talante comedido. Incluso ni se recuerda la espada de juicio político que nunca pendió sobre sus cabezas, pero cuya mención actuó como valium en la disidencia.

No se sabe por dónde le entra el agua al coco, pero el coco tiene agua. No se sabe por dónde llegó la prudencia al TSE, pero el TSE es más cauteloso.

Con paraguas la lluvia no empapa.