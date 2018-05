Los partidos y el financiamiento

La Junta no lo hará, pero si tuviera acceso a las finanzas de los partidos conocería la razón de que no den cuenta de su desempeño económico. No necesitan el dinero que se les asigna por Presupuesto.

Si lo necesitaran, no esperarían el final del plazo o que la JCE los urgiera. Se adelantarían, como el empleado que acude temprano al cajero a sacar sus fondos.

No puede decirse que no saben cómo hacer el reporte, pues lo han hecho anteriormente y es rutinario, pues la Junta no audita, la Cámara tampoco. Además, si no quieren o no buscan sus cuartos, la Junta no tiene por qué preocuparse y pedir de favor que cumplan con la ley. Dicen en los campos que quien tiene sed busca el agua, y si no, importa poco que sea fría o con hielito. Simplemente no la necesitan.

Aunque convendría ver la cuestión con sentido extremo, ahora que se discute la ley de partidos, y sobre todo el financiamiento. Dejar descansar la fuente y que el Estado no se vea obligado a ese sacrificio. Si dejan esos recursos en manos del intermediario, como ahorro, tal vez sirvan para costear las primarias.