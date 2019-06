No hay que aplaudir a los tránsfugas

La advertencia es tan antigua y confirmada como para constituirse en estatuto de vida, y no solo ordinaria, sino también política: la de no meterse en pleito de marido y mujer, o en dimes y diretes entre amigos, pues el embarre es seguro.

Ahora que el retorno a los partidos originarios se convierte en sensación, debieran repensarse las reacciones ajenas anteriores. Los que se fueron, se fueron, y los que vuelven, vuelven, en ambos casos atendiendo sus intereses. El discurso no importa, pues se corresponde con situaciones de engaño. Ni fue bueno y válido entonces y menos en la coyuntura.

Antes, cuando se produjo la ida, se opinó a favor y en contra, siendo el sujeto ficha de otro cartón y no del propio. Ahora que se reconcilia con su antiguo compañero, lo justo fuera quedarse al margen.

Dejarlo hacer, dejarlo pasar. No buscar plato ni meter cuchara en una sopa fría o boba. La impudicia no debiera contagiar, ni compartirse, y tampoco ser obligación. En una democracia desordenada, en que se falta a la entereza, no se respira, se resuella; y la mala costumbre repetida, degrada. Chequéese el derredor y verá.