Primarias con vocación de altas cortes

En el evangelio de las primarias del PLD muchos serán llamados pero no todos podrán ser escogidos. La gente se extraña de que determinados personajes se inscriban, e incluso lo hagan con aparataje. No se distingue que una cosa es el partido y otra la República, o que la condición de miembro da derechos, y uno de esos derechos es elegir y ser elegido.

Fulano, mengano y zutano pueden tener los problemas que sean o considerárseles indignos, pero hasta ahora el partido no toma carta en sus asuntos. Y ellos tan campantes como Juancito, el escocés de marras, aun cuando no caminen erguidos y con la altivez de antes, cuando el río no sonaba ni se desbordaban sus aguas.

La situación es interesante, y hasta intrigante, y se supone que las murmuraciones llegarán a oídos de la comisión electoral y que ésta, en su momento, decidirá.

Un momento verdaderamente difícil, y con implicaciones. ¿Puede un compañero ser bueno para mantenerse en el partido, pero malo para asumir una candidatura?

Si a fulano, zutano y mengano les dicen que no pueden participar en la consulta ¿se quedarán tranquilos o buscarán amparo en las altas cortes?