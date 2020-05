¿Qué hará el PRM con los del PRD?

Gente del PRD dejaba su partido y se iba al PRM y era una bendición del cielo. No se conocían razones ni se explicaban motivos, pero se suponían. Con un buey cansado y un jacho apagado era oportuno hacer esa especie de crossover, casi un reencuentro con antiguos compañeros.

Lo que no pensaron los parciales del Moderno era que más tarde o más temprano habría que pagar pasaje y también peaje, pues no se viaja de gratis ni se sale de ciudad sin pagar impuesto. Podía usarse tarjeta o conceder un fiado, pero acordarse que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Calle de la Veracruz.

Ahora es ahora, y llega el tiempo de que el motorista con casco vaya a cobrar la nevera y el dueño de la casa no pueda esconderse.

El PRM se impuso en los municipios más importantes y los ayuntamientos deberán operar como agencias de empleo. Por cada peledeísta que salga deberá entrar un perremeísta. Hasta ahí todo bien.

Solo que al llamado acudieron ex perredeístas y los perremeístas temen que se cuenten entre los escogidos. Recuerdan que los últimos serán los primeros.

Los miran con ojeriza y los llaman Marielitos Blancos.