Se juntan allá pero no aquí...

No se entiende bien el homenaje a Peña Gómez por la Cámara de Representantes o no lo han explicado suficientemente. Y el dominicano, experto en muchas cosas, al parecer no lo es en política norteamericana.

Se informa que la iniciativa fue de Adriano Espaillat, quien como dominicano conoce vida y milagros del extinto, no de un estadounidense, como sería lo propio, aun cuando fuera actuando de oídas.

Solo que Espaillat es representante, no senador, y allá como aquí las cámaras funcionan de manera independiente y difícilmente una permita influencias de la otra.

La honra es bien merecida, y mucho más que Peña Gómez fue un abanderado de los llamados Liberales de Washington, aunque llama la atención que vaya una delegación del PRD, integrada por familiares, y otra del PRM, con amigos que fueron, pero ya no son compañeros de partido. Cada cual por su lado en la capital del norte revuelto y brutal. ¿Hablarán de una, hablarán de otra? ¿No saldrán a relucir las diferencias políticas?

Que la virtud doméstica se imponga, pues resulta curioso e intriga que Peña Gómez los convoque y reúna en el Capitolio allá y no en el Cristo Redentor aquí.