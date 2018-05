Un país de genios que no resuelven

El problema es problema porque no se resuelve, y no se resuelve porque los concernidos son genios salidos de la botella. Sigue el debate sobre las primarias y nadie se desespera y exclama -como si fuera un ritmo de moda- ¿y la ley para cuándo ?

Las ideas que se prenden y se apagan parecen más antojo de preñada que soluciones. Vale preguntarse para qué la subieron encima de un tigre si no sabían cómo apearla.

Dejar las primarias fuera de la ley no puede aprovechar a nadie porque más tarde o más temprano habrá que seleccionar candidatos y se necesitará hacerlo bien. Lo de ahora no funciona, y no hay que ser genio para saberlo, pues cada consulta que se hace termina en el Tribunal.

Vean al PRD, observen al PRSC, chequeen al PRM y esperen al PLD.

Los partidos principales adolecen de lo mismo: no tienen persona u organismo que haga de árbitro, y cada vez que se canta out o safe, hay que someter la jugada a revisión.

Igual, aprobarla ahora para aplicarla después sería un capricho inútil. El mal sabor de boca de toda regurgitación. Se hizo ley el voto preferencial para los regidores, ahora solo los reformistas lo quieren.

Así con todo.