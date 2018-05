¿Una Ley de Partidos descafeinada?

La Ley de Partidos anda por las cámaras como le da la gana, creando más consenso en contra que a favor. Las primarias son el mejor ejemplo, la mayor demostración. En determinado momento la parte fue más importante que el todo. Eran cerradas o abiertas, pero ahora se llega a una conclusión más cómoda, aunque no más justa ni más adecuada. Brincarse las primarias, jugarse la intermedia y considerar la secundaria. Al final que sea lo que no sea, pues el impasse no puede durar toda la vida. Todavía falta trecho, y la Junta haría bien en tomarle la palabra al nuevo gurú, el diputado encargado de la comisión, y prepararse para organizar elecciones sin cansarse en la espera.

Dijo que con ley y sin ley, pero el hecho de que dejara entrever la segunda posibilidad da que pensar, y pensar mal, pues la encomienda tiene plazo. Se habló de un mes, y un mes pasa rápido, y la Junta anunció que arrancará en firme con los trabajos en septiembre. De mayo a septiembre hay tres meses de por medio, y como ya – se supone – no habrá Constitucional, a falta de primarias, el tiempo sobra. A menos que se apruebe con un transitorio para que se aplique en el 2024.