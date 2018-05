SANTO DOMINGO. No niegan que la inmigración, mayoritariamente de origen haitiano, tenga efectos en República Dominicana. “Todo proceso de migración tiene costos y beneficios”, dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Pero el funcionario, acompañado de la directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo, y del director de Censos y Encuesta de la ONE, Francisco Cáceres, considera que todo tiene sus matices.

Por un lado, afirma que, sin duda, el perfil migratorio mayoritario en el país —unos 497,825 haitianos con poca calificación, según indicó la II Encuesta Nacional de Inmigrantes presentada recientemente— contribuye negativamente con la productividad media del trabajo porque impide un crecimiento de los salarios, aunque éste no sea el único motivo de las bajas remuneraciones. Pero también recuerda uno de los datos de la reciente encuesta que llamó su atención: el inmigrante que llega a la República Dominicana no viene a quedarse.

“De toda la población haitiana que vive en el país, apenas el 2.7 % supera los 65 años de edad. Eso significa que es una población que viene a trabajar acá y, una vez que pasó su vida laboral, regresa a su país, salvo algunos que se quedan, pero eso no es lo normal”, destacó Santana.

El hallazgo general de la II Encuesta Nacional de Inmigrantes es que en los últimos seis años la llegada de migrantes a la República Dominicana apenas se ha incrementado. Los migrantes representaban 5.4 % de la población del país en 2012, cuando se hizo la primera encuesta oficial, y ahora la proporción es de 5.6 %.

Ante esos datos, los funcionarios rechazaron la idea de un crecimiento indiscriminado en la llegada de inmigrantes al país, y Santana, incluso, rechazó ciertos términos que se han acuñado y arraigado en el vocabulario local cuando se trata el tema haitiano, como la palabra “invasión”. “Creo que es un invento dominicano ligar el tema de la inmigración con la soberanía”.

Izquierdo respondió a quienes señalan que la encuesta reciente no se ajusta a la realidad, que el trabajo de las organizaciones que participaron en la investigación fue exhaustivo y que la de migraciones “es una de las encuestas más grandes que se hace. No se puede contrarrestar un trabajo de esa magnitud, no se puede decir que no hubo rigurosidad”, zanjó.

Por su parte, Cáceres señaló que, más allá de las percepciones, existe una fuerte estabilidad inmigratoria en la República Dominicana y que, de hecho, en los últimos 100 años no ha habido variación importante en el porcentaje de extranjeros que viven en el país. Y aclaran lo que se midió en la II Encuesta Nacional de Inmigrantes: el número de personas nacidas en el extranjero que viven en la República Dominicana. Pero también explican lo que no se tomó en cuenta: no se miden los extranjeros que están solo de paso para el sistema de salud local (parturientas, por ejemplo), ni los hijos de extranjeros nacidos en el país, porque no encajan en la definición de inmigrantes. Se contó el número de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana, pero no fueron incluidos en el porcentaje de migrantes.

Sobre las utilidades de este tipo de estudios poblacionales, Santana dijo que esas estadísticas sobre lo que está pasando en temas migratorios ayudan a definir políticas. “Si en algún momento se descubre que es conveniente por determinadas actividades económicas estimular ciertos grupos migratorios, pues la encuesta puede ayudar también a tener información que nos sirva para eso”, expresó Santana.

Izquierdo destacó la inmigración venezolana —que registró un crecimiento de 653.4 % desde 2012 al totalizar 25,872 ciudadanos de ese país— es uno de los grandes saltos de los últimos años y se diferencian de la haitiana en que tienen más nivel formativo y, en ocasiones, están de paso antes de mudarse a Estados Unidos.

Pero la encuesta no solo funciona para afinar políticas migratorias, si bien el Plan Nacional de Regularización se sostuvo en el reporte de 2012, sino también para mejorar los servicios públicos. “Posiblemente haya gente que entienda que lo correcto es que el gobierno diga ‘bueno, esos son haitianos. El gobierno no tiene que gastar en educación de esa población’. Ajá, y ¿qué vamos a hacer? ¿Dentro de 30 o 40 años vamos a tener el país lleno de analfabetas otra vez después de hacer tanto esfuerzo para acabar con ese problema o vamos a tener lugares que representan focos de enfermedades? La responsabilidad del Estado es promover la inclusión social de todos los individuos que viven en el país”, sentenció el ministro.