“Hemos cancelado procesos por más de RD$23 mil millones”

Decretos

Prohibición a familiares

Yokasta Guzmán reveló que dentro del proyecto de modificaciones que se pretende introducir a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones se busca incluir restricciones para que funcionarios públicos puedan beneficiar a familiares con las compras de las instituciones en que sean máxima autoridad.

“En la propuesta de modificación se está incluyendo que ninguna persona que ocupe un cargo que sea la máxima autoridad pueda venderle al Estado absolutamente, ni ellos ni nadie que trabaje en la administración”, apuntó al detallar que la ley solo establece hasta el tercer grado de consanguinidad.

“Actualmente la ley te dice que tú puedes vender, si no eres máxima autoridad en otra institución, no donde tú trabajas. Nosotros decimos que eso no puede ser; primero porque no hay manera de que una gente entienda por qué un familiar de un funcionario es el que tiene la suerte y no yo, y además porque rompe el principio básico de la administración: que es que la administración pública y la privada son diferenciadas” considera.