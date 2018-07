“Mi propuesta es que haya un nuevo PLD con renovación y relanzamiento”

Los candidatos no deben seguir siendo señalados en los partidos

Domínguez Brito opinó que en el país deben haber primarias, aunque haya sectores que no las quieran porque quieren seguir señalando a los candidatos en lugar de que se ganen los puestos en los procesos democráticos. Sostuvo que las primarias no son solo para elegir a los candidatos presidenciales, sino también para los aspirantes a regidores, diputados, alcaldes, directores de distritos, vocales y senadores. “Usted no puede nuevamente señalar por el dedo. El PLD debe ser intolerable. Inadmisible que un candidato a regidor o alcalde sea señalado por el dedo. Esto tiene que ser democracia y tiene que ser el voto de la ciudadanía que decida quién va a ser el candidato, sea con padrón abierto o sea con padrón cerrado”, afirmó.