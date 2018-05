“República Dominicana tiene un problema de sostenibilidad fiscal que tiene que enfrentar”

SANTO DOMINGO. El ministro de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), Isidoro Santana, consideró que República Dominicana debe iniciar los trabajos del pacto fiscal lo antes posible para darle a la economía la garantía de estabilidad e invulnerabilidad frente a cualquier amenaza que se presente.

Previo a reconocer los esfuerzos que ha realizado la administración tributaria para aumentar los ingresos sin tener que tocar nuevas figuras ni exenciones, el funcionario expresó que “República Dominicana tiene un problema de sostenibilidad fiscal que tiene que enfrentarlo, a largo plazo”.

Santana, quien habló en el Diálogo Libre del Grupo Diario Libre, acompañado de la directora ejecutiva de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Alexandra Izquierdo, y el director de Censos de la ONE, Francisco Cáceres Ureña, expresó que espera que el panorama político no complique la discusión de este pacto porque entiende que “es una cuestión clave”.

Sin embargo, dijo que esto no significa que haya un riesgo por el momento, ya que el único que tiene es que el país tiene muchísimos problemas por resolver y que se necesita dinero para resolverlos.

Con relación a una pregunta sobre déficit de la balanza comercial y cómo las autoridades enfrentarían las continuas alzas en los precios del petróleo y posibles eventos externos que redujeran los ingresos del país, el ministro dijo que las exportaciones de República Dominicana siempre ha tenido un déficit comercial y que sólo en años muy esporádico no lo ha tenido después de la muerte de Trujillo. “Es decir, estamos hablando de 60 y pico de años de reiterado déficit comercial”, enfatizó Santana.

Además, el funcionario reconoció que ciertamente, el país exporta poco en términos de mercancías, señalando que vende mucho menos que lo que sería normal esperar con una economía de la magnitud de la dominicana. “Ahora, también debemos indicar que la economía dominicana tiene algunas diferencias frente a otras economías, de que no necesita exportar tanto para financiar las importaciones que hace porque tenemos otras fuentes de divisa”, resaltó.

En ese sentido, identificó al turismo y a las remesas entre los sectores que generan divisa para sustentar las importaciones y puntualizó que de otra manera sería casi imposible tener tantas importaciones como se tienen en la actualidad.

“ Claro está que lo ideal es que tuviéramos exportaciones mucho más elevadas. Aun así, sumándolo todo, las exportaciones de bienes y servicios más las remesas generalmente terminamos teniendo un déficit de la cuenta corriente, aunque ha habido años en que hemos logrado superávit, pero casi siempre tenemos un déficit y eso se suple con entrada de capitales incluyendo el endeudamiento al que tú hacías referencia”, explicó el funcionario.

Sobre el endeudamiento público, Santana indicó que es un tema real que existe aunque no es lo que quisieran las autoridades.

“Pero existe básicamente porque por más esfuerzo que se haya hecho, el gobierno no ha logrado aumentar los ingresos en la magnitud en que se necesitan para sufragar los costos del presupuesto y termina siempre operando con algún déficit”, justificó el funcionario durante su participación en el Diálogo Libre.