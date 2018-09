El Gobierno ha hecho una apuesta a mejorar el cobro de los impuestos y los resultados se han visto a consecuencia de una organización más eficiente y bajo el criterio de aplicar la ley a todos, caiga quien cayere.

Lo extraño es que no haya hecho lo mismo en el sector eléctrico, donde las EDE no son eficientes en el cobro, no le aplican la ley por igual a todo el mundo y tienen unas nóminas infladas por criterios políticos.

¿Cómo se explica la dualidad de actitudes en una misma institución, el Gobierno?

La razón es la política. El Gobierno, a pesar de que por definición tiene el monopolio de la fuerza, no se atreve a aplicarla donde están los mayores votantes o a los principales colaboradores económicos de las campañas políticas. Eso explica, además, por qué las EDE tienen nóminas abultadas de activistas políticos.

Es evidente que el Gobierno prefiere asumir el costo económico antes que sufrir el costo político de sus decisiones.

En el caso de la DGII, el daño es menor porque quien paga es la clase media, la sufrida de siempre.