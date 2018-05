Todas las naciones que han logrado superar las barreras del subdesarrollo tienen en común que han desarrollado “el arte de la asociación”, como lo llamaba Tocqueville.

Esta capacidad de asociarse a otro u otros para el logro de objetivos que pueden ser personales o comunitarios, se basa en una serie de valores de confianza en los demás, honestidad y transparencia, para solo citar algunos de los principales.

Los dominicanos, en sentido general, no hemos desarrollado el arte de la asociación porque no ejercitamos los valores necesarios. Aquí, casi todas las empresas son familiares o personales: no hay empresas públicas y no se reconoce en el otro honestidad suficiente para iniciar una empresa en común.

Esta falta de confianza es palpable en el sector político y en cualquier otra actividad que requiera esfuerzo conjunto.

Por eso es tan importante el trabajo que realizan entidades como los clubes Rotario, de Leones y otros, que promueven buenas prácticas empresariales y la amistad entre los hombres.

Saludamos estos esfuerzos en favor de una mejor República Dominicana.